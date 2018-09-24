Дитрих рассказал о расходах на развитие инфраструктуры в России

ГОРКИ, 24 сен — РИА Новости. Реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ оценивается в 6,3 триллиона рублей, около 3 триллионов — частные инвестиции, сообщил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.

"В целом на магистральный план предусматривается 6,3 триллиона рублей, из них 1,57 триллиона — это предусмотренные ранее в программе мероприятий, 1,45 триллиона — это средства, которые выделяются дополнительно на реализацию этого плана. Около 3 триллионов — это средства частных инвестиций, которые будут направлены на реализацию проектов", — сказал Дитрих журналистам по итогам заседания президиума президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам.