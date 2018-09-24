В Минтрансе заявили о необходимости проработки проекта моста на Сахалин

ГОРКИ, 24 сен — РИА Новости. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ предусматривает строительство моста на Сахалин, но проект требует проработки и поиска финансирования, сообщил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.

"В плане есть ряд проектов, которые на сегодня находятся в стадии проработки, Сахалинский мост предусмотрен в комплексом плане. Для того, чтобы завершить окончательные экономические расчёты по этому проекту и наполнить его грузопотоком, предусмотрены дополнительные мероприятия", — сказал Дитрих журналистам по итогам заседания президиума президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он подчеркнул, что строительство моста требует дополнительной проработки и дополнительного поиска источника финансирования.