Атомфлот высказался о перспективах развития Севморпути к 2025 году

МУРМАНСК, 24 сен — РИА Новости. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути растет с каждым годом, в 2017 году он составил 10,7 миллиона тон, а к 2025 году этот показатель может достичь 80 миллионов тонн, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности генерального директора ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.

Руководитель предприятия отметил, что значение Арктики и Северного морского пути, в частности, с точки зрения потенциальных запасов минерального сырья, углеводородов и других полезных ископаемых, возрастает с каждым годом.

"В советское время максимальный объем морских перевозок был достигнут в 1987 году и составил 6,5 миллиона тонн. Начиная с 2011 года в Арктике наметилась устойчивая тенденция к увеличению объемов морских перевозок. По итогам 2017 года объем грузоперевозок по Северному морскому пути составил 10,7 миллиона тонн", — сообщил Кашка, отметив, что одним из основных факторов увеличения объемов грузоперевозок стало начало транзитных рейсов судов разных стран.

По его мнению, в результате реализации крупнейших углеводородных проектов в российском секторе Арктики в период с 2019 по 2025 годы можно ожидать взрывной рост грузопотока по Северному морскому пути. Доминирующим видом груза будет являться сжиженный природный газ, производимый на полуостровах Ямал и Гыдан.

"В связи с тем, что в планы операторов арктических проектов по круглогодичной транспортировке продукции по Восточному маршруту российской Арктики входит поставка продукции напрямую на премиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, к 2025 году прогнозируется масштабный рост грузопотока по СМП до 80 миллионов тонн в год", — добавил Кашка.

Он также отметил, что, согласно экспертным оценкам, ледовые условия в Северном Ледовитом океане до 2050 года ожидаются без существенных изменений и близкими к современным.