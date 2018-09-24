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Экономика

Эксперты Всемирного банка отметили рост политической стабильности в России

(обновлено: 17:19 24.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкЗдание Всемирного банка в Вашингтоне, архивное фотоЗдание Всемирного банка в Вашингтоне, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Показатель политической стабильности и отсутствия терроризма — один из шести индексов WGI, ежегодно оцениваемых экспертами Всемирного банка, за год в России несколько улучшился, следует из данных исследования, опубликованного на сайте организации. В прошлом году данный показатель составил —0,67 против —0,95 годом ранее, достигнув одного из самых высоких значений за всю историю публикации индексов WGI.

Нищенка на московской улице. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВБ рассчитывает шесть индексов WGI: подотчетность, политическая стабильность и отсутствие терроризма, эффективность правительства, качество госуправления, верховенство закона, контроль над коррупцией. Расчеты по каждому индексу формируются на основе данных исследовательских институтов, аналитических центров, неправительственных организаций, международных организаций и фирм частного сектора развитых и развивающихся стран.

Показатель подотчетности за прошлый год эксперты ВБ оценили несколько выше, чем двумя годами ранее. В 2017 году он составил —1,09 против —1,13 в 2016 году. Качество госрегулирования, напротив, незначительно ухудшилось. В прошлом году данный показатель составил —0,48 против —0,42 годом ранее.

В здании Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Показатель эффективности правительства продемонстрировал значительный рост и составил в прошлом году —0,08 против —0,20 два года назад. Другой показатель в составе индексов WGI — верховенство закона — эксперты оставили без изменений на уровне —0,79. Показатель контроля над коррупцией, напротив, незначительно ухудшился. Эксперты оценили его на уровне —0,89 против —0,82 в 2016 году.

Самые высокие оценки по показателю политической стабильности за 2017 год от ВБ получили Гренландия (1,92, считается отдельно от Дании, где индекс равен 0,87), Монако (1,65), Новая Зеландия и Сингапур (1,59 для обеих стран), самые низкие — Йемен (-2,96), Афганистан (-2,78) и Сирия (-2,63). Политическую стабильность в США эксперты ВБ оценили на уровне 0,30, в Китае — (-0,25). Показатель для Белоруссии оказался выше российского и составил 0,03. Политическую стабильность на Украине эксперты оценили на уровне —1,89.

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