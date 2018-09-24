Эксперты Всемирного банка отметили рост политической стабильности в России

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Показатель политической стабильности и отсутствия терроризма — один из шести индексов WGI, ежегодно оцениваемых экспертами Всемирного банка, за год в России несколько улучшился, следует из данных исследования, опубликованного на сайте организации. В прошлом году данный показатель составил —0,67 против —0,95 годом ранее, достигнув одного из самых высоких значений за всю историю публикации индексов WGI.
Показатель подотчетности за прошлый год эксперты ВБ оценили несколько выше, чем двумя годами ранее. В 2017 году он составил —1,09 против —1,13 в 2016 году. Качество госрегулирования, напротив, незначительно ухудшилось. В прошлом году данный показатель составил —0,48 против —0,42 годом ранее.
Самые высокие оценки по показателю политической стабильности за 2017 год от ВБ получили Гренландия (1,92, считается отдельно от Дании, где индекс равен 0,87), Монако (1,65), Новая Зеландия и Сингапур (1,59 для обеих стран), самые низкие — Йемен (-2,96), Афганистан (-2,78) и Сирия (-2,63). Политическую стабильность в США эксперты ВБ оценили на уровне 0,30, в Китае — (-0,25). Показатель для Белоруссии оказался выше российского и составил 0,03. Политическую стабильность на Украине эксперты оценили на уровне —1,89.