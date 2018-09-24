Тюменская область заключила соглашения с четырьмя будущими инвесторами

ТЮМЕНЬ, 24 сен — РИА Новости. Агентство инфраструктурного развития Тюменской области подписало соглашения о сотрудничестве с четырьмя потенциальными инвесторами, которые планируют разместить свои производства на территории тюменских индустриальных парков, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Соглашения с Агентством инфраструктурного развития подписали один из лидеров в отрасли малой распределенной энергетики, производитель насосов и компрессоров для нефтегазовой промышленности, полиграфическое предприятие, а также крупный российский производитель программного обеспечения для аналитиков", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подписание соглашений состоялось на прошедшем Тюменском нефтегазовом форуме. Стороны договорились о возможности локализации проектов компаний в индустриальных парках региона.

"Сегодня индустриальные парки являются универсальным компонентом региональной экосистемы. Это наиболее эффективный инструмент, позволяющий нам удерживать лидирующую позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и отрабатывать новые формы поддержки бизнеса для обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности региона как инвестиционной площадки", — привели в пресс-службе слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

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