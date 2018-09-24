Медведев заявил о важности использования лучших мировых практик

ГОРКИ, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что при повышении производительности труда следует опираться на лучшие мировые практики.

"Отдельная тема — международное сотрудничество в области производительности. Нужно заимствовать лучшие мировые практики. Мы подписали, например, подобный договор с Японией. Но это не означает, что на этом все должно закончиться. Нужно смотреть на практики из других стран", — заявил Медведев на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.