Нижегородская область получит средства на развитие промышленного кластера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Нижегородские предприятия получат государственную поддержку в размере 872 миллионов рублей на развитие промышленного кластера, сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

В конкурсном отборе совместных кластерных проектов в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации приняли участие 24 проекта от 17 промышленных кластеров, общий объем запрашиваемых субсидий со стороны предприятий-участников кластеров составил 6,8 миллиарда рублей.

"Выделение субсидий — это подтверждение успешности промышленного кластера Нижегородской области. Благодаря активной поддержке со стороны правительства региона и высокому уровню подготовки заявок комиссия высоко оценила три совместных проекта кластера, отметив также высокий потенциал проектов в плане экспорта; 872 миллиона рублей, полученные для реализации одобренных проектов, позволят создать новые рабочие места и решать задачи в области импортозамещения", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

Глава региона подчеркнул, что все проекты касаются важнейших для области сфер — автомобилестроения и производства автокомпонентов. Благодаря реализации совместных проектов участников кластера в Нижегородской области будет организовано производство новых модификаций цельнометаллических фургонов и высокотехнологичных автокомпонентов, что позволит создать 1380 высокопроизводительных рабочих мест.

"Кластерный подход является очень востребованным для региона. Будем развивать это направление, увеличивать количество заявок и расширять направленность", — отметил Никитин.

В свою очередь директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко отметил, что промышленные кластеры – уникальный инструмент, который ориентирован как на крупный бизнес, так и на малые и средние предприятия.

"Системная работа по развитию промышленного кластера Нижегородской области ведется уже более года. Поэтому результаты отбора проектов закономерны. Прежде всего, это правильная кластерная политика главы региона Глеба Никитина. Представленные нижегородским промышленным кластером проекты показали свою эффективность. Уверен, что реализация проектов при поддержке минпромторга позволит усилить позиции региона и повысить динамику развития как крупных, так и малых предприятий кластера", — приводит пресс-служба слова Шпиленко.

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