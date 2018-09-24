США имеют множество систем поддержки фермеров, заявил эксперт

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. США имеют много систем поддержки фермеров, которые могут использовать для реализации своих задач, рассказал РИА Новости вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Газета Wall Street Journal ранее написала, что экспорт российской пшеницы растет, а объем урожая увеличивается, несмотря на снижение цен на сырьевой товар, что представляет собой угрозу для американских фермеров.

Экспорт зерновых культур из РФ в 2017-2018 сельскохозяйственном году составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам прошлого сельхозсезона заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза.

Издание пишет, что конкурентное давление со стороны России возрастает в то время, когда в США происходит самое массовое закрытие фермерских хозяйств с 1980-х годов. WSJ добавляет, что торговые споры США с Китаем и другими странами мира могут увеличить привлекательность российской пшеницы для покупателей.

"В США есть масса систем поддержки фермеров, которые они могут использовать для своих задач так, как считают нужным. И, соответственно, получить тот результат, который бы они хотели", — сказал Корбут.

"Мы является одним из крупнейших мировых поставщиков пшеницы, так же как и США. Естественно, если наша доля и наше влияние на рыке увеличивается, то доля США соответственно и других стан уменьшается. Ухудшаются условия сбыта для зерновиков из США", — объяснил Корбут, отметив, что это "обычная конкурентная борьба", которая идет уже не первый год.