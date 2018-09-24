Россельхознадзор ограничит поставки с еще одного белорусского агрокомбината

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россельхознадзор с 26 сентября вводит временные ограничения на поставки с белорусского агрокомбината "Заря", а также усиленный контроль за поставками Слуцкого мясокомбината из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований, сообщает российское ведомство.

"В связи с повторным выявлением кокцидиостатиков (робенидина – два случая, динитрокарбанилида – один случай) в мясе птицы производства ОАО ЗАО "Агрокомбинат "Заря", Россельхознадзор вводит с 26 сентября 2018 года временные ограничения на поставки данной продукции с указанного предприятия", — говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции Слуцкого мясокомбината в связи с выявлением окситетрациклина в колбасных изделиях этого предприятия.

Во вторник Россельхознадзор сообщал, что временно ограничивает поставки с белорусского СООО "Старфуд" из-за повторного выявления кокцидиостатиков в его продукции, а также — за ряд других нарушений вводит режим усиленного лабораторного контроля еще за пятью компаниями, в том числе, за "Зарей".

Кокцидиостатики могут оказывать на организм человека нефротоксическое, мутагенное, канцерогенное и тератогенное влияние. Результатом регулярного употребления людьми яиц и мяса птицы с содержанием кокцидиостатиков может стать дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простуды, аллергические реакции, нарушение работы всех систем организма. Термическая обработка не разрушает эти вещества.