В индустрии прокомментировали статью WSJ об экспорте российской пшеницы

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут прокомментировал статью газеты The Wall Street Journal, в которой говорится об опасениях американских фермеров из-за возросшей конкуренции на рынке зерновых культур со стороны российских аграриев.

"То, что американским фермерам хочется, чтобы рынок был свободен, и они торговали лучше, вполне объяснимо. Это нормальное явление, конкурентов никто не любит", — сказал Корбут в интервью RT.

Эксперт заметил, что Россия два года подряд лидирует по объему экспорта пшеницы на мировой рынок. Конкуренты же не могут добиться таких показателей. Так, Американская пшеничная ассоциация в этом году вынуждена была прекратить работу в России, указал Корбут.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что представители американской сельскохозяйственной индустрии опасаются конкуренции со стороны России. Отмечается, что Россия наращивает экспорт пшеницы, тогда как в США, напротив, массово закрываются фермерские хозяйства.