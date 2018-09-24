Союз промышленников Германии выступает за "Северный поток — 2"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Германия не должна под давлением США отказываться от проекта "Северный поток — 2", считает председатель Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф.

"Еще мы можем получать газ через трубопроводы. У нас есть один. Для надежности поставок экономика выступает за второй канал", — заявил Кемпф в интервью газете Süddeutsche Zeitung

"Трамп скорее устанавливает связь между этим каналом и своим сжиженным газом. Но я вижу большую проблему, когда третье государство вмешивается в наше энергоснабжение", — сказал он.

"Тот факт, что цена добычи низкая, еще ни о чем не говорит. Газ еще нужно перевезти через Атлантику… Для транспортировки он должен быть в жидком виде, а потом его опять нужно сделать газообразным. Вот тогда можно обсудить тему цены и надежности поставок", — добавил Кемпф.

Кроме того председатель BDI затронул тему возможного введения пошлин на импортируемые в США автомобили. "Если Трамп хочет продавать больше машин, он должен строить конкурентоспособные автомобили. А при помощи пошлин будет ли США развивать свои предприятия? Нет, конечно нет. Они законсервируют экономику, в том плохом виде, в котором она сегодня частично существует", — сказал Кемпф.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Ранее США требовали от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток-2" и грозили санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.