Татарстан введет комплекс глубокой переработки нефтеостатков до конца года

КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. Пусконаладочные работы на комплексе глубокой переработки тяжелых остатков нефти на "ТАИФ-НК" необходимо завершить до конца года, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник.

"До конца года необходимо завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию комплекс по глубокой переработке нефтяных остатков "ТАИФ-НК", — сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием парламенту Татарстана.

Стоимость проекта, по его информации, составляет 1,7 миллиарда долларов.

В числе стратегических задач нефтегазохимического комплекса республики Минниханов назвал также пуск на комплексе "Танеко" новой установки ЭЛОУ АВТ-6 и доведение мощностей по нефтепереработке до 14 миллионов тонн, начало производства автомобильных бензинов класса Евро-5, а также реализацию проекта по строительству на "Нижнекамскнефтехиме" нового производства этилена мощностью 600 тысяч тонн, ввод в эксплуатацию на "Казаньоргсинтезе" новых печей пиролиза.

По словам президента Татарстана, на протяжении последних 5 лет предприятия нефтехимического комплекса республики сохраняют устойчивый темп роста инвестиций, которые направляются преимущественно на реализацию прорывных, высокотехнологичных, инновационных проектов. "Важно сохранить эту положительную динамику", — подчеркнул он.

"В целом актуальной задачей является разработка и принятие новой программы развития нефтегазохимического комплекса Татарстана. Надо переходить от постановки целей и задач на ближайшие 5 лет к более долгосрочной перспективе. Нужна отраслевая идеология формирования качественного рывка в развитии. Приоритетом должны стать проекты по использованию нефти как ценнейшего сырья для нефтехимии", — добавил Минниханов.

Строительство комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефти на "ТАИФ-НК" было начато в ноябре 2012 года. В состав комплекса входят установка гидрокрекинга гудрона, установка производства водорода, установка производства серы, а также ряд вспомогательных установок и товарно-сырьевые парки. Мощность переработки нового комплекса составит 3,7 миллиона тонн в год. Глубина переработки нефти на "ТАИФ-НК" с пуском нового комплекса увеличится до 95%.

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