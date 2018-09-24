Доллар опустился до 66 рублей впервые с 9 августа

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Курс рубля днем продолжает расти против доллара и евро на фоне нефти марки Brent, торгующейся выше 80 долларов за баррель, доллар опустился к 66 рублям.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.05 мск понедельника снижался на 38 копеек, до 66,03 рубля (ранее в понедельник уже снижался до 66 рублей, впервые с 9 августа), курс евро — также на 38 копеек, до 77,69 рубля, следует из данных торгов Московской биржи. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подскакивает на 2,29% — до 80,03 доллара за баррель. Курс рубля в начале дня демонстрирует уверенный рост к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и приближения пика налоговых выплат, отмечают аналитики.

"Главный фактор для рубля на сегодня — растущие нефтяные цены. Индекс гособлигаций (MOEX RGBI) растет пятый день кряду, геополитический фон спокойный. Ситуация вокруг "Русала" двигается в позитивном русле, это может быть знаком улучшения отношений России и США. Последние месяцы корреляция между курсом рубля и нефтяными котировками была низкой, но в ближайшее время она вновь будет актуальной", — отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

"(Нефтяные — ред.) "быки" остались довольны итогами заседания мониторингового комитета ОПЕК+ на выходных. Вопреки ряду ожиданий, решения о дополнительном наращивании добычи принято не было, а страны лишь договорились и дальше стремиться к 100%-ному выполнению квот по добыче после сильного их превышения ранее. Отчет Baker Hughes при этом показал снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на одну единицу", — говорит Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Константин Кочергин из банка "Восточный", в свою очередь, отмечает, что 25 сентября компании перечислят 390 миллиардов рублей по НДС, 160 миллиардов рублей акцизов и 530 миллиардов рублей по НДПИ.

Если нефтяные цены продолжат расти, то курс пары доллар-рубль может опуститься к 65-65,5 рубля, считает Ткачук. На сегодня актуальный диапазон торгов для пары доллар-рубль — 65,5-66,5 рубля, для пары евро-рубль — 77-78,2 рубля, указывает он. Ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов, напротив, полагает, что укрепление рубля — временное, и позволяет получить ценовые уровни для выхода из рубля в валюту. Основным сценарием на этой неделе, по его мнению, является возврат как минимум к уровню в 68 рублей за доллар и к уровню в 80 рублей за евро.