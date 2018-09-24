Апелляция отклонила иск дочки "Росгосстраха" к экс-гендиректору Джениа

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск ЗАО "Капитал Перестрахование" ("Капитал Ре"), дочерней структуры "Росгосстраха", о взыскании с бывшего гендиректора Даура Джениа около 828 миллионов рублей убытков, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу Джениа и отменила решение арбитражного суда Москвы, который в июне полностью удовлетворил иск. Мотивы такого решения суда апелляционной инстанции станут известны после опубликования полного текста постановления.

"Капитал Ре" потребовал в суде от своего экс-руководителя возместить убытки, причиненные заключенной им сделкой, по которой "Капитал Ре" передал принадлежавшие ему 100% долей ООО "Медис" в уставный капитал ООО "РГС Мед-Инвест" бывшего основного владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова. Взамен "Капитал Ре" получил около 3,9% в "РГС Мед-Инвест".

Как говорится в решении суда первой инстанции, "Медис" является прибыльным предприятием (размер чистой прибыли в 2016 году — 259 миллиона рублей, в 2015 году — 155 миллионов рублей), состоит из 13 поликлиник, 159 здравпунктов, 3 санаториев, количество прикрепленных пациентов — 170 тысяч человек. Вместо этого актива в результате спорной сделки "Капитал Ре" получил долю 3,9% в "РГС Мед-Инвест", "которая не имеет фактически ценности, поскольку не предоставляет какой-либо объем корпоративных прав", отметил суд.

Таким образом, говорится в решении первой инстанции, передача предприятия с балансовой стоимостью активов около 828 миллионов рублей взамен на миноритарную долю в компании, которая не осуществляет никакой деятельности, без обоснования какой-либо экономической выгоды, является убытком для истца. Арбитраж Москвы взыскал около 828 миллионов рублей с Джения в пользу "Капитал Ре".

Чистая прибыль "Росгосстраха" по ОСБУ по итогам первого полугодия 2018 года составила 3 миллиарда рублей. Страховые сборы группы "Росгосстрах" за первое полугодие составили 35 миллиардов рублей, выплаты страхового возмещения (в том числе по судебным решениям) — 26,9 миллиарда рублей. В настоящее время "Россгосстрах" и его дочерние компании ведут ряд судебных разбирательств по искам о причинении убытков со структурами бывших руководителей.