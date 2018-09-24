Кабмин ждет предложений Минобрнауки по возвращению образовательного кредита

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство ждет предложений министерства науки и высшего образования по возвращению образовательного кредита, обсуждение может возобновиться уже в конце года, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее ректоры МГИМО и Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Торкунов и Ярослав Кузьминов заявили, что намерены обратиться к Голиковой, курирующей социальный блок, с просьбой вернуть программы образовательного кредита.

"Значительное количество экспертов поддерживает эту идею… Министерство науки и высшего образования отрабатывает с нашими ведущими экспертами подходы к тому, чтобы возродить систему образовательного кредита", — рассказала Голикова.

"Я думаю, в конце этого, может, начале следующего года мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Мы уже ждем сейчас предложений от профильного министерства", — резюмировала она.

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