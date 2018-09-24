Запуск 12 нацпроектов обеспечит россиян рабочими местами, заявила Голикова

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Запуск 12 национальных проектов приведет к серьезному увеличению рабочих мест в России, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя возможное сокращение потребности в работниках в ряде сфер из-за внедрения новых технологий.

Ранее был опубликован доклад Всемирного экономического форума о том, что к 2025 году число рабочих мест в мире может сократиться на треть из-за внедрения новых технологий. При этом эксперты отмечают, что будут созданы 133 миллиона новых рабочих мест.

"Давайте начнем с того, что мы запускаем 12 национальных проектов, в некоторых сферах очень капиталоемких и требующих серьезного увеличения количества рабочих мест. Это касается таких чувствительных сфер, как дорожное строительство, жилье, здравоохранение, образование, где у нас предполагается увеличение количества занятых", — ответила Голикова на вопрос, насколько ее тревожит тема трудоустроенности людей в эпоху информатизации и роботизации.

Она также рассказала, что дальнейшее повышение доступности медицинской помощи потребует привлечения кадров в те населенные пункты, где есть дефицит, кроме того, будет проходить непрерывная подготовка специалистов, которые требуются в экономике.

Голикова отметила, что очень серьезно будет разворачиваться проект "Наука". "Там есть отдельное направление по существенному увеличению количества молодых ученых, которые придут и в фундаментальную, и в прикладную науку для того, чтобы реализовывать прорывные научные проекты", — заявила она.