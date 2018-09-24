"Новатэк" поставил первую партию СПГ в Бразилию

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Дочерняя структура "Новатэка" поставила на рынок Бразилии первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Ямал СПГ", говорится в сообщении материнской компании.

"Новатэк" сообщает, что дочернее общество компании Novatek Gas and PowerAsia Pte. Ltd. поставило на рынок Бразилии первую партию сжиженного природного газа, произведенную на проекте "Ямал СПГ". Партия была доставлена компании Petrobras на регазификационный терминал Баия", — говорится в сообщении.

"Наша стратегия маркетинга СПГ предусматривает расширение географии поставок и диверсификацию потребителей. Мы впервые доставили СПГ собственного производства на рынок Латинской Америки, и это является подтверждением эффективности нашей логистической модели и уникального географического расположения проекта "Ямал СПГ", что позволяет нам осуществлять конкурентоспособные поставки СПГ практически в любую точку земного шара", — приводятся в сообщении слова председателя правления и совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона.