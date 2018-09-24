МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Венесуэла рассматривает различные варианты поставщиков печати валюты в стране, Россия находится в их числе, заявил в интервью РИА Новости посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

"Мы работаем в этой области с различными поставщиками, с классическим поставщиками, которые всегда работали с Центральным банком Венесуэлы и, конечно, говорили с китайскими поставщиками… Мы знаем, что в России очень сильная компания Гознак, у которой есть абсолютно все возможности для производства всех компонентов бумажной денежной единицы", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, намерен ли Каракас обратиться к Москве с просьбой о печати валюты.

По его словам, "сейчас подробно рассматриваются различные возможности с различными компаниями, и, конечно, Россия находится в рамках этих обсуждений".

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