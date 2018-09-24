Министр нефти Венесуэлы планирует встретиться с Новаком в Москве

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо планирует приехать в Москву для участия в международном форуме "Российская энергетическая неделя", ожидается его встреча с российским министром энергетики Александром Новаком, сказал посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

"У нас запланированы, по крайней мере, мы разослали приглашения нашему министру нефтяной промышленности Мануэлю Кеведо на "Российскую энергетическую неделю", которая пройдёт в октябре", — сказал Тортоса в интервью РИА Новости.

Во время своего визита в Москву Кеведо, скорее всего, встретится с Александром Новаком, добавил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я думаю, что это наиболее вероятно", — сказал посол.

"Нельзя не воспользоваться такой потрясающей возможностью, как эта, чтобы не встретиться с министром энергетики РФ, с главами предприятий, с которыми у нашего правительства стратегическое сотрудничество, как в случае с главой "Роснефти", "Газпромбанка". Эта повестка станет более полноценной, когда будет подтвержден визит министра Кеведо", — подчеркнул посол.

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