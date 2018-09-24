В Китае осудили продвигаемый США принцип "паритетной торговли"

ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Продвигаемый действующей администрацией США принцип "паритетной торговли" противоречит принципу ВТО о взаимном благоприятствовании и взаимной выгоды, говорится в опубликованной Госсоветом КНР "Белой книге", посвященной позиции Китая в торговом споре с США.

"США перешли от инициативы "свободной торговли" к так называемой "паритетной (свободной) торговле". Проводимая действующей администрацией США так называя "справедливая торговля" не соответствует международным принципам, а предпосылкой к этому является продвижение принципа "США прежде всего", целью которого является защита собственных интересов США", — говорится в опубликованном документе.

Китайская сторона отмечает, что, по мнению американского правительства, у США нет паритета на рынках других стран, что поставило США в несправедливое положение в торговле привело к двустороннему торговому дисбалансу.

"Подобная концепция не соответствует принципу взаимного благоприятствования и взаимной выгоды ВТО", — говорится в документе.

В понедельник вступили в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. С 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Китайская сторона в свою очередь заявила, что примет синхронные меры и введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.