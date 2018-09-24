Голикова заявила о сокращении доли бедных с начала года

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Доля бедных сократилась на 1,1 миллиона человек в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

"Если в прошлом году количество граждан за чертой бедности составляло 14,4% от численности населения — 21,1 миллиона человек за первое полугодие, то сейчас этот показатель за первое полугодие 2018 года сократился на 1,1 миллиона человек", — заявила Голикова.

Она отметила, что продолжительные праздники и низкий уровень занятости в первом квартале года традиционно дает существенный вклад в показатели, характеризующие бедность.

Голикова добавила, что правительство, формируя прогноз социально-экономического развития, исходит из того, что за предстоящие шесть лет удастся в два раза снизить бедность — так, как было установлено президентом в майском указе.

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