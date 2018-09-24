США пытаются навязать Китаю свои экономические интересы", заявили в Пекине

ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Нынешняя администрация США путем запугивания и давления пытается навязать Китаю собственные интересы, говорится в опубликованной Госсоветом КНР в понедельник "Белой книге" Китая.

"С 2017 года, когда к власти пришла новая администрация США, они под лозунгом "США прежде всего" отступились от основных международных норм, в том числе и ведения переговоров на основе взаимного уважения и равенства, стали использовать политику односторонних действий, протекционизм и торговый гегемонизм", — говорится в документе.

Отмечается, что, руководствуясь этими принципами, США "предприняли целый ряд мер экономического запугивания в отношении многих стран и регионов, и в особенности в отношении Китая, включая постоянное повышение пошлин и необоснованную критику, пытаясь путем повышенного давления навязать Китаю свои интересы".

Пошлины в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад, вступили в силу в понедельник. С 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Китайская сторона в свою очередь заявила, что примет синхронные меры и введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.