Челябинская область презентует в Японии инвестиционный потенциал

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возглавил официальную делегацию региона в Японию, в рамках визита, который пройдет с 24 по 26 сентября, власти презентуют инвестиционный потенциал области, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"Челябинский губернатор Борис Дубровский возглавил делегацию региона в Японию. В состав делегации вошли представители промышленности области (машиностроение, электротехническая, химическая и пищевая отрасли, IT, информационные технологии, инжиниринг), а также ведущие специалисты в области здравоохранения. Так, в деловой программе сегодняшнего дня — встреча губернатора Дубровского с послом России в Японии Михаилом Галузиным", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита пройдут переговоры главы региона с вице-президентом ассоциацией РОТОБО Норихико Исигуро, презентация инвестиционного потенциала Челябинской области, уточняется в сообщении. Также запланировано подписание соглашения между компаниями DHOWA TECHNOS CO., LTD и ООО "ЭлМетро-Инжиниринг", добавляется в сообщении.

На отдельных сессиях представители южноуральских компаний проведут презентации своих инвестиционных проектов, пройдут бизнес-встречи компаний области и японских партнеров в формате B2B, для представителей здравоохранения Челябинской области разработана отдельная программа, включающая встречи и знакомство с достижениями японских коллег, поясняет пресс-служба.

По данным министерства экономического развития Челябинской области, товарооборот региона с Японией в 2017 году составил 38,3 миллиона долларов (119,3% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе: экспорт — 19,4 миллиона долларов (84,3%), импорт — 18,9 миллиона (увеличился более чем в 2 раза). Товарооборот области с Японией за первое полугодие 2018 года составил 21,8 миллиона долларов (167% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе: экспорт — 7,4 миллиона долларов (80,4%), импорт — 14,4 миллиона долларов (увеличился почти в 4 раза).

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