Более 600 человек поучаствуют в конференции "Нефть и газ Сахалина-2018"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. Международная конференция "Нефть и газ Сахалина-2018" соберет более 600 участников, сообщила в понедельник на пресс-конференции директор Ирина Норрис.

"Более 600 человек из 15 стран мира зарегистрировались для участия в конференции "Нефть и газ Сахалина", которая 25 сентября начнет свою работу в Южно-Сахалинске. Про сравнению с предыдущей в 2017 году, количество участников возросло на 10%", — информировала Норрис.

По ее словам, в Южно-Сахалинск приезжает большое число российских и иностранных участников, подрядчиков, поставщиков, разработчиков инновационных решений. Среди них много делегатов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, есть компании из США, Норвегии, Швеции, Великобритании и других стран.

"В этом году конференция пройдет в 22-й раз. Участников ждет насыщенная трехдневная программа, которая посвящена развитию нефтегазовых проектов на Сахалине и Дальнем Востоке России", — рассказала директор конференции.

Норрис напомнила, что первые 10 лет конференция проходила в Лондоне. Перенос масштабного международного события на Сахалин продиктован несколькими мотивами. "В том числе и для того, чтобы более эффективно проходило общение специалистов сахалинских проектов с потенциальными партнерами и расширялось деловое общение сторон и обмен опытом. Мы считаем, что 12-й год эта площадка доказывает свою эффективность", — резюмировала директор конференции.

В течение трех дней самые влиятельные представители нефтегазовой отрасли на конференции расскажут о стратегии развития сектора, планируемых проектах, инновациях, технологиях и рынках сбыта. Организаторы запланировали пленарную сессию с участием представителей федеральных и региональных органов власти РФ, ведущих российских и зарубежных операторов, международных игроков. Среди докладчиков – заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, замминистра финансов РФ Илья Трунин, гендиректор министерства экономики, торговли и промышленности Японии Рио Минами, глава концерна "Шелл" в России Седерик Кремерс, заместитель председателя комитета исполнительных директоров "Сахалин Энерджи" Оле Мыклестад, президент "Эксон Нефтегаз Лимитед" Стивен Батт и заместитель генерального директора CNPC Ванг Жен.