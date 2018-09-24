Идеальный шторм: JPMorgan Chase назначил "суперкризиc" на 2020 год

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2020-м мир столкнется с экономическими потрясениями, которые в американском инвестбанке JPMorganChase назвали "суперкризис". Аналитики предсказывают массовые беспорядки и перебои с продовольствием. На чем основывается столь мрачный прогноз и какова вероятность, что он сбудется, — в материале РИА Новости.

"Юбилейные" подсчеты

Десять лет назад крах крупнейшего инвестбанка мира Lehman Brothers спровоцировал мировой финансовый кризис, вылившийся в многолетнюю рецессию. С тех пор финансисты строят различные модели, пытаясь спрогнозировать сроки и оценить масштаб следующего глобального краха, а также определить цикличность повторения таких событий в экономике.

© www.fb.md Банк Lehman Brothers Holdings Inc © www.fb.md Банк Lehman Brothers Holdings Inc

Как рассчитали в JPMorgan Chase, опираясь на собственную модель, коллапса следует ожидать уже в 2020 году. Учитывались такие показатели, как продолжительность экономического роста и последующего спада, соотношение собственных и заемных средств у крупнейших компаний, стоимость активов, а также уровни дерегулирования и финансовых инноваций.

Аналитики банка напоминают, что во время глобального кризиса 2007–2008 годов фондовый индекс S&P 500 упал на 54% от пиковых значений.

Грядущий обвал фондового рынка, как предполагается, будет не столь масштабным, поскольку стоимость активов в развивающихся странах сейчас гораздо ниже, чем в 2008 году.

Пассивные инвесторы и кризис ликвидности

Как объясняет инвестиционный стратег JP Morgan Chase Марко Коланович, сбои на фондовом рынке возникнут из-за обилия индексных, биржевых и других пассивно управляемых фондов, а также компьютеризированных торговых стратегий. Поскольку активных инвесторов не хватает, даже сильно подешевевшие активы будет некому покупать.

В JPMorgan указывают, что ликвидность на фондовом рынке США остается примерно на две трети ниже докризисного уровня. На рынках с фиксированным доходом ликвидность ухудшилась, потому что банки играют меньшую роль в качестве маркет-мейкеров.

"Рыночные события, начавшиеся в 2008 году, привели к серьезному нарушению ликвидности, что может стать ключевой особенностью следующего кризиса", — уточняют аналитики банка.

Снижение рыночной ликвидности наряду с ростом пассивных инвестиций ослабляет способность рынка предотвращать крупные просадки в случае увеличения волатильности, отмечают авторы доклада финансового холдинга.

К рискам аналитики относят и изменение структуры рынка ипотечных кредитов в США: доля небанковских ипотечных кредитов выросла до 80% рынка (до кризиса на них приходилось менее 20%). Небанковские кредиторы обычно менее капитализированы, чем банки, а кроме того, нет четкого механизма для определения того, кто может взять на себя роль обслуживания небанковских услуг, если такие кредиторы выйдут из бизнеса.

© AP Photo / Mark Lennihan Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США © AP Photo / Mark Lennihan Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США

Рост процентных ставок и торговые войны

Как скоро ждать "начала конца"? Как рассказал Коланович в интервью американскому телеканалу CNBC, вероятность кризиса во второй половине 2019 года оценивается как достаточно низкая. Во многом динамика его развития будет определяться, в частности, скоростью повышения процентных ставок ФРС США. Что же касается торговой войны с Китаем, она может как приблизить, так и отсрочить кризис, считает аналитик.

О том, что рост процентных ставок в США способен стать триггером нового кризиса, ранее указывали и в Bank of America Merrill Lynch. Весь 2018 год инвесторы продают бумаги формирующихся рынков. Причина — рост процентных ставок ФРС, способствующий укреплению доллара.

Нынешняя ситуация, по мнению аналитиков банка, очень напоминает ту, что сложилась два десятилетия назад, когда инвесторы массово выходили из рискованных долговых обязательств развивающихся экономик.

© AP Photo / Color China Photo Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу © AP Photo / Color China Photo Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу

Протекционистскую политику Вашингтона в Bank of America рассматривают как еще одну значимую угрозу мировой экономической стабильности. Торговые войны наносят колоссальный урон международной торговле, сказываясь на ценах и доступности продукции в цепочках поставок, что больно бьет по глобальной экономике.

Наконец, известный американский экономист и инвестбанкир Джеймс Рикардс отмечает и то, что нынешний стремительный подъем экономики США и европейских стран может обернуться грандиозным биржевым крахом, подобным тому, что произошел в 1929 году, и тогда длительная рецессия во всем мире неизбежна.

Социальные потрясения

Особо в JPMorgan Chase предупреждают, что в отличие от кризиса десятилетней давности последствием нового станут масштабные социальные волнения, в частности в США. Такого не было уже полвека — с 1968 года.

По мнению Колановича, этому напрямую поспособствует интернет и социальные медиа, где формируются различные группы, а политические события, такие как выборы в США и Brexit, лишь подольют масла в огонь.

Аналитики отмечают, что если центральные банки сумеют предотвратить резкое снижение стоимости активов, то, вероятно, ситуация будет не столь драматичной. В противном случае впереди депрессия, беспорядки и другие "намного более разрушительные изменения".