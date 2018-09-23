Новак призвал ОПЕК+ стремиться к сохранению баланса на рынке нефти

АЛЖИР, 23 сен — РИА Новости. ОПЕК+ в условиях большой неопределенности в мировой экономике нужно потрудиться, чтобы сохранить сбалансированность рынка нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.