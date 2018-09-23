Страны ОПЕК+ намерены привлечь к своей сделке новых участников

АЛЖИР, 23 сен — РИА Новости. Страны ОПЕК+ работают над привлечением новых участников к соглашению по уровню добычи нефти, сообщил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Мы также смотрим на то, чтобы привлечь большее количество участников к сделке ОПЕК и не-ОПЕК, поэтому наши двери всегда открыты для тех производителей, которые готовы присоединиться к нам", — аль-Мазруи, выступая на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.