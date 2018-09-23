Новак назвал главную опасность политики санкций и торговых войн

АЛЖИР, 23 сен — РИА Новости. Непредсказуемая санкционная политика и торговые войны создают угрозу бесперебойному снабжению мира энергией, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Несмотря на то, что ситуация сегодня гораздо более благоприятная, чем ранее для потребителей и производителей, мы отмечаем, чтобы вступили в эпоху новых значительных неопределенностей. Непредсказуемая санкционная политика и торговые войны — все это создаёт угрозу бесперебойному снабжению мира энергией, ведет к замедлению темпов роста мировой экономики и спроса на энергию", — сказал Новак во время своего выступления.

В Алжире 23 сентября проходит встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где планируется обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия начиная с 2019 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венское соглашение — до конца 2018 года.

В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения обязательств в рамках соглашения. Тогда сообщалось, что страны выполняют сделку на 147%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.