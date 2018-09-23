Новак не видит необходимости менять квоты у ОПЕК+

АЛЖИР, 23 сен — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на сегодняшней встрече обсудит общие показатели добычи нефти, при этом менять нефтяные квоты для стран-участниц соглашения необходимости сейчас нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием комитета.

"Мы будем обсуждать общие показатели, общие параметры по добыче. Но сейчас ситуация в разных странах разная. Мы еще в июне месяце говорили о том, что в настоящее время, конкретно, менять квоты, которые были установлены, нет необходимости. Мы будем говорить об общих показателях", — сказал Новак.

В Алжире 23 сентября проходит встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где планируется обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия начиная с 2019 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венское соглашение — до конца 2018 года.

При этом в конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения обязательств в рамках соглашения. Тогда сообщалось, что страны выполняют сделку на 147%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.