Министры энергетики России и Саудовской Аравии проводят встречу в Алжире

АЛЖИР, 23 сен — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак проводит встречу с коллегой из Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом в Алжире, говорится в сообщении российского министерства в Twitter.

"Проходит встреча министра Александра Новака… с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом", — говорится в сообщении, однако подробности данной встречи не уточняются.

Встреча проходит накануне заседания министерского комитета по мониторингу венской сделки ОПЕК+. Как сообщил в субботу Новак, участники комитета в воскресенье традиционно рассмотрят ситуацию на рынке нефти и выполнение условий сделки по нефтедобыче.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.