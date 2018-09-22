МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. En+ Group, принадлежащая Олегу Дерипаске, добилась "значительного прогресса" после шести месяцев переговоров с минфином США по снятию санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление En+.

В заявлении также отмечается, что впереди "еще много работы для достижения официального соглашения". Компания не предоставила информации о деталях переговоров.

Представитель Дерипаски отказался давать комментарии агентству по вопросу обсуждения нового плана, согласно которому Дерипаска должен сократить свою долю в En+, но без привлечения ВТБ, как обсуждалось ранее.

В компании En+ РИА Новости пока не прокомментировали сообщение Блумберг.

США в начале апреля ввели новые санкции против России, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, группу ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Но позднее эти сроки были частично продлены, и из акций и долга "Русала", En+ и группы ГАЗ в рамках санкций было разрешено выходить до 5 августа, на завершение контрактов с "Русалом", En+, группой ГАЗ и "Евросибэнерго" давалось время до 23 октября.

В сентябре минфин США продлил сроки выхода инвесторов из активов группы ГАЗ до 23 октября и из En+ Group PLC или Rusal PLC до 12 ноября. Такие же сроки будут применяется и к юрлицам, которые на 50% и более принадлежат этим группам.

В июле En+ Group попросила минфин США временно исключить ее из списка OFAC (управление минфина по контролю за иностранными активами) для реализации заключительного этапа "плана Баркера" по снятию санкций с холдинга. Так называемый "план Баркера" предполагает снижение доли Дерипаски в En+ ниже 50% и прекращение его влияния на совет директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам. В конце апреля En+ сообщила, что Дерипаска собирается реализовать все эти пункты. В мае сам бизнесмен покинул советы директоров En+, а также "Русала".