"Россети" хотят обновить электросетевую инфраструктуру в Чечне

ТВЕРЬ, 22 сен — РИА Новости. "Россети" считают необходимым обновить электросетевую инфраструктуру в Чечне и повысить надежность электроснабжения потребителей, сообщил журналистам глава компании Павел Ливинский.

"В Чечне требуется в целом достаточно серьезная программа обновления инфраструктуры — требуется проектирование и определенные строительно-монтажные работы. То есть там уже не характер учений больше, а системный план обновления инфраструктуры", — сказал Ливинский.

Глава холдинга назвал три региона, где в первую очередь необходимо снижать аварийность в электросетях и повышать надежность электроснабжения.

"Регионы Дагестан, Чечня и Тверь в целом, где требуются такие меры, где мы видим, что нужно тенденцию переломить с точки зрения снижения аварийности, улучшения условий", — сказал Ливинский, не уточнив, когда могут провести учения.

Компания проводит учения в Тверской области с 22 сентября по 22 декабря с финансированием на сумму 1,7 миллиарда рублей. Энергетики расчистят и расширят просеки воздушных линий электропередач и заменят около 530 километров провода на самонесущий изолированный провод.

Летом компания уже провела масштабные учения в Дагестане, где самые изношенные электросети в стране, с инвестициями в 1,2 миллиарда рублей.

"Россети" – одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 миллиона километров линий электропередачи, 502 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Контролирующий акционер "Россетей" — государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ (Росимущества), владеющего 88,04% долей в уставном капитале компании.