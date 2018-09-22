Страны ОПЕК+ выполнили сделку в августе на 129%, заявил Новак

АЛЖИР, 22 сен — РИА Новости. Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в августе на 129%, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В августе на 129%", — ответил Новак на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что на министерском мониторинговом комитете участники сделки обсудят традиционно ситуацию на рынке нефти, а также проект документа о дальнейшем сотрудничестве между странами.

В воскресенье в Алжире состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.

В июле общий процент выполнения соглашения ОПЕК+ составлял 109%.