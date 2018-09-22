Банки смогут выполнить обязательства в любой валюте, заявила Набиуллина

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен — РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что у ЦБ достаточно ресурсов, чтобы банки могли выполнять все взятые перед населением обязательства в любой валюте.

"У нас ресурсов и инструментов достаточно для того, чтобы банки могли выполнять все взятые обязательства перед населением в любой валюте", — сказала Набиуллина в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

Также она напомнила о цели достижения ключевой ставкой "нейтрального" уровня. "Для российской экономики — это 6-7%", — уточнила Набиуллина.