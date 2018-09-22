МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не увидел у российской стороны "отторжения" во время обсуждения в пятницу в Сочи вопроса о возможности привлечения 1 миллиарда долларов кредита для рефинансирования части выплат по белорусскому внешнему госдолгу.

"Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в 1 миллиард долларов. И здесь тоже отторжения не было никакого", — заявил глава государства. Его слова приводятся на официальном интернет-портале президента Белоруссии.