Минск и Москва согласовали в Сочи два варианта поставок нефтепродуктов

МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Белоруссия и Россия выработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" нефти и поставкой темных нефтепродуктов из РФ, вскоре предстоит выбрать наиболее подходящий, сообщил в субботу в Минске белорусский президент.

"Самый главный вопрос, который обсуждался (накануне в Сочи на встрече президентов и правительств Белоруссии и РФ — ред.), был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках", — цитирует Лукашенко его сайт. Данное заявление прозвучало на совещании с членами белорусского правительства в Минске.

По его словам, лидеры двух стран выработали два варианта и договорились, что они будут обсуждены в Минске. "И в Душанбе (на полях предстоящего саммита СНГ — ред.) окончательно согласуем решение этого вопроса", — заявил белорусский президент.

По его словам, "фактически" вопрос решен. "Нужно выбрать тот или иной вариант. Сегодня мы и обсудим с вами, какой вариант, углубившись в те договоренности, которых мы достигли с Россией", — добавил Лукашенко.