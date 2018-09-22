Минфин США продлил сроки выхода инвесторов из En+, "Русала" и "Группы ГАЗ"

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Минфин США продлил сроки выхода инвесторов из активов группы ГАЗ до 23 октября и из EN+ Plus group PLS или Rusal PLC до 12 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Такие же сроки будут применяется и к юрлицам, которые на 50% и более принадлежат этим группам.

"В соответствии с этим разрешение на эти транзакции, которые регулируются этой генеральной лицензией и в которые вовлечены EN+ Plus group PLS или Rusal PLC или предприятия, которыми они владеют напрямую или не напрямую с долей в капитале 50% и более (продлевается до) 12 ноября 2018 года", — отмечается в документе минфина.

Там же уточняется, что соответственно "лицензия N13С с действием до 21 сентября, которая была датирована 31 июля, заменяется новой 13 D".

Что касается выхода из долга и владельцев группы ГАЗ, то срок выхода из этого актива продлевается до 23 октября текущего года, отмечается на сайте минфина США.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Под санкциями также оказались Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан. Однако Минфин США предоставил время иностранным инвесторам на выход из этих активов, эти сроки с учётом интересов американского бизнеса уже пересматривалось и продлевались.