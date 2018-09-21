В Воронежской области обезопасили от банкротства футбольный клуб "Факел"

ВОРОНЕЖ, 21 сен — РИА Новости. Руководство Воронежской области сумело заместить большую часть из 120 миллионов рублей задолженности местного футбольного клуба "Факел", обезопасив его от банкротства, сообщил в пятницу журналистам губернатор области Александр Гусев.

По итогам минувшего сезона "Факел" занял последнее место в Футбольной национальной лиге и должен был вылететь из дивизиона, однако остался там, так как ряд команд не получили от РФС лицензию категории ФНЛ или отказались от участия в этом турнире. В нынешнем первенстве после 12 туров воронежский клуб занимает с 16 очками девятое место из 20 команд.

"Финансовое состояние клуба на сегодняшний день не блестящее, но и не является катастрофическим. У них 120 миллионов рублей долгов накопилось за предыдущие годы, но мы сумели большую часть их заместить. Мы рассчитались с игроками по зарплате, рассчитались за налоги, за аренду основные суммы погашены. Сейчас ситуация полностью контролируема", — сказал Гусев, добавив, что с долгами клуба планируется рассчитаться в течение восьми-девяти месяцев.

Губернатор отметил, что главная задача "Факела" в этом сезоне — вернуть зрителя на трибуны, а для этого команда должен заиграть.

"Если она заиграет, то цель — находиться в первой десятке — для нее будет легко достижима", — сказал Гусев.

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