Республика Сербская планирует усилить сотрудничество с "Газпромом"

БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская), 21 сен — РИА Новости. Республика Сербская хотела бы усилить взаимодействие с "Газпромом", заявил глава этого территориального образования в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

В пятницу президент Республики Сербской провёл переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Додик рассказал о тесном сотрудничестве и существующих проектах с "Газпромом".

"Мы бы хотели увеличить наше взаимодействие", — сказал он российскому министру.

"Мы подписали с "Газпромом" соглашение по строительству фабрики по сжижению газа. Мы очень рады, что этот вопрос двигается вперед. Мы сейчас говорили о закупке определённых средств. И мы выражаем готовность сделать это в ближайшее возможное время", — добавил Додик.