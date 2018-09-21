Республика Сербская планирует усилить сотрудничество с "Газпромом"

БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская), 21 сен — РИА Новости. Республика Сербская хотела бы усилить взаимодействие с "Газпромом", заявил глава этого территориального образования в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
"Мы бы хотели увеличить наше взаимодействие", — сказал он российскому министру.
"Мы подписали с "Газпромом" соглашение по строительству фабрики по сжижению газа. Мы очень рады, что этот вопрос двигается вперед. Мы сейчас говорили о закупке определённых средств. И мы выражаем готовность сделать это в ближайшее возможное время", — добавил Додик.