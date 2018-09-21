Губернатор провинции Хомс в декабре посетит Югру с ответным визитом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Губернатор сирийской провинции Хомс Талал Барази в декабре посетит Югру в рамках ответного визита, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в рамках второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

В апреле 2018 года Комарова побывала в Сирии с рабочей поездкой в составе делегации из России. Она стала первым руководителем российского региона, посетившем САР с начала конфликта. В ходе визита губернатор ХМАО и глава провинции Хомс подписали договор о международных и внешнеэкономических связях в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.

"Сегодня мы планируем приезд губернатора провинции Хомс господина Барази как ответный для того, чтобы мы подписали план мероприятий к соглашению об экономическом и гуманитарном сотрудничестве между нашими регионами. Это первое в нашей повестке на декабрь текущего года", — сообщила Комарова журналистам.

По ее словам, в ХМАО в настоящее время прибыл с визитом верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун, который встречается с имамами, а также со студентами.

В ходе одной из дискуссий в рамках Евразийского женского форума Комарова рассказала, что хотела бы вновь посетить САР. "Ловлю себя на том, что каждый день думаю, чтобы вернуться в Сирию – насколько люди в этой стране нацелены на мир, на то, чтобы победить разруху и рознь и развиваться дальше… Это страна, которая ждет любого человека с доброй волей", — отметила она.

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