Минфин предложил повысить стоимость акцизных марок для импортных сигарет

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минфин РФ предлагает увеличить стоимость акцизных марок для табачной продукции, которая ввозится в Россию из-за рубежа, до 200 рублей за 1 тысячу экземпляров без учета НДС с действующих 150 рублей, следует из проекта постановления правительства, которое опубликовано на портале regulation.gov.ru.

"Проект постановления предусматривает увеличение цены акцизных марок для маркировки табачной продукции, ввозимой в РФ. Стоимость акцизной марки для маркировки табачной продукции форматом 47x21 миллиметр планируется 200 рублей за одну тысячу экземпляров без учета налога на добавленную стоимость", — говорится в пояснительной записке к документу.

Минфин указывает, что на увеличение стоимости изготовления марки оказали влияние такие факторы, как инфляция, рост курса валют, увеличение стоимости услуг естественных монополий, а также индексация заработной платы. По оценке министерства, планируемая прибыль от производства акцизных марок для маркировки табачной продукции составляет 9,8%.

"Принятие и реализация проекта постановления не вызовут дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, и не приведут к сокращению доходной части федерального бюджета, а также не окажут влияния на достижение целей государственных программ РФ", — указывается в пояснительной записке.