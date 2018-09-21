Орешкин рассказал о провале консультаций России и США по спору в ВТО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Делегации России и США провели консультации в ВТО в рамках российского иска к США по пошлинам, они не принесли результатов и теперь дело будет рассматриваться панелью арбитров, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Стандартная процедура такова — сначала проходят консультации, их содержание по правилам ВТО разглашать нельзя, но я могу сказать, что консультации эти прошли, никакого результата они не дали. Это означает, что мы дальше продолжаем двигаться по стандартной процедуре, которая может в итоге занять даже несколько лет с точки зрения рассмотрения самого спора (панелью арбитров — ред.), потом апелляции и так далее", — сказал министр журналистам в кулуарах Евразийского женского форума.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Россия, посчитав действия Америки нарушением правил ВТО, подала иск в организацию для обжалования этих дополнительных пошлин.

Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия. При этом Россия в качестве ответной меры ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40% на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в РФ.