Импортозамещение подтолкнуло развитие "грибного кластера" под Калугой

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Выполнение планов по программе импортозамещения привело к формированию в агропромышленном комплексе Калужской области грибного кластера, сообщил генеральный директор Агентства развития бизнеса Калужской области Стефан Перевалов.

В пятницу в Торгово-промышленной палате в Москве прошло представление инвестиционного и экономического потенциала Калужской области.

"Существенный толчок (развитию сельского хозяйства — ред.) дало импортозамещение. Ярким примером стал сформировавшийся у нас грибной кластер. У нас есть проекты под ключ, как для малого бизнеса, так и для промышленного производства", — сказал Перевалов, представляя потенциал АПК региона.

По его словам, формирование грибного кластера в регионе началось с небольшой фермы по выращиванию вешенки, и этот опыт получил распространение.

"Сегодня в завершающей стадии строительство крупнейшего шампиньонного комплекса", — отметил Перевалов.