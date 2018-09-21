Аксаков назвал гаранты укрепления рубля

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Рубль по отношению к доллару и евро укрепится после выборов в сенат США, его стабилизации будет способствовать дорогая нефть, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, на колебания курса рубля влияет политическая обстановка и, в частности, выборы в США. Активная антироссийская риторика, по мнению парламентария, способствует осторожности инвесторов, что сказывается на устойчивости российской валюты.

"Выборы (в США) состоятся в начале ноября, после этого (антироссийская) риторика точно поутихнет … соответственно, рубль начнет отыгрывать позиции, потому что нефть очень дорогая сейчас", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

В доходную часть бюджета России заложена цена барреля нефти 40 долларов, сейчас стоимость барреля составляет около 80 долларов США, отметил Аксаков.

"Очевидно, что эта дорогая нефть будет работать на укрепление рубля", — пояснил Аксаков.

Доллар и евро в начале сентября впервые с марта 2016 года превысили уровни 81 и 70 рублей соответственно. В последующие дни началось укрепление российской валюты. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, 78,0753 рубля, курс доллара 66,2497 рубля, следует из данных Банка России.