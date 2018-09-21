МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что из-за высокого интереса инвесторов, вкладывающихся в агропромышленный комплекс региона, возникла проблема в виде нехватки земель для крупных сельхозпроизводителей.

В пятницу в Торгово-промышленной палате в Москве прошло представление инвестиционного и экономического потенциала Калужской области.

По словам Артамонова, сельское хозяйство в Калужской области не может не развиваться повышенными темпами, так как регион находится рядом с крупнейшим рынком сбыта сельскохозяйственной продукции – с Москвой и Московской областью.

"Мы сейчас очень активно занимаемся привлечением инвестиций в агропромышленный комплекс. Количество желающих инвесторов, которые хотят попробовать себя в ведении бизнеса, растет год от года. И сегодня у нас возникает проблема, чтобы мы могли достаточное количество земель предоставить для таких инвесторов. Особенно тем, кто занимается производством молока и высококачественной говядины", — рассказал Артамонов.