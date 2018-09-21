Завод в Татарстане запустил новое производство боеприпасов

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Центр специального машиностроения по производству малокалиберных боеприпасов стоимостью более 4 миллиардов рублей открыт в пятницу на производственном объединении "Завод имени Серго" (АО "ПОЗиС", входит в концерн "Техмаш" госкорпорации Ростех) в Зеленодольске в Татарстане.
По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, который также принял участие в церемонии открытия, данное предприятие стратегически важно для обороноспособности страны, а новый центр специального машиностроения позволит создавать конкурентоспособную продукцию с хорошей рентабельностью.
По информации предприятия, центр специального машиностроения является результатом реализации проекта по реконструкции и техническому перевооружению производств на АО "ПОЗиС". Реализация проекта началась в 2011 году в рамках федеральной целевой программы по развитию оборонно-промышленного комплекса России до 2020 года. Техническая модернизация позволила увеличить производительность труда в 2,2 раза, снизить энергопотребление в 1,5 раза и увеличить рентабельность производства в условиях малых серий и большой номенклатуры изделий.
АО "Производственное объединение "Завод имени Серго" (POZIS) – основной российский производитель малокалиберных боеприпасов для авиационных, морских и сухопутных артиллерийских систем, а также единственный в России и СНГ производитель более 20 типов различных пиропатронов для авиационных средств спасения экипажей самолётов. Также производит крупную бытовую технику и высокотехнологичное медицинское холодильное оборудование. Входит в госкорпорацию Ростех. Является одним из ведущих машиностроительных предприятий России. Соотношение выпуска основной и гражданской продукции – 54% и 46%.