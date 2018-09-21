Завод в Татарстане запустил новое производство боеприпасов

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Центр специального машиностроения по производству малокалиберных боеприпасов стоимостью более 4 миллиардов рублей открыт в пятницу на производственном объединении "Завод имени Серго" (АО "ПОЗиС", входит в концерн "Техмаш" госкорпорации Ростех) в Зеленодольске в Татарстане.

"Затрачены немалые деньги – более 4 миллиардов рублей, из них более 1 миллиарда – собственные средства предприятия. Но это даст возможность повысить, во-первых, производительность, улучшить качество и создать новое современное производство, — сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов на торжественной церемонии открытия центра. — Проведена огромная работа по модернизации производства, перевооружению. Сегодня здесь создано суперсовременное производство, приобретены очень современные станки, которые дают возможность производить любую продукцию высокого качества".

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, который также принял участие в церемонии открытия, данное предприятие стратегически важно для обороноспособности страны, а новый центр специального машиностроения позволит создавать конкурентоспособную продукцию с хорошей рентабельностью.

По информации предприятия, центр специального машиностроения является результатом реализации проекта по реконструкции и техническому перевооружению производств на АО "ПОЗиС". Реализация проекта началась в 2011 году в рамках федеральной целевой программы по развитию оборонно-промышленного комплекса России до 2020 года. Техническая модернизация позволила увеличить производительность труда в 2,2 раза, снизить энергопотребление в 1,5 раза и увеличить рентабельность производства в условиях малых серий и большой номенклатуры изделий.

АО "Производственное объединение "Завод имени Серго" (POZIS) – основной российский производитель малокалиберных боеприпасов для авиационных, морских и сухопутных артиллерийских систем, а также единственный в России и СНГ производитель более 20 типов различных пиропатронов для авиационных средств спасения экипажей самолётов. Также производит крупную бытовую технику и высокотехнологичное медицинское холодильное оборудование. Входит в госкорпорацию Ростех. Является одним из ведущих машиностроительных предприятий России. Соотношение выпуска основной и гражданской продукции – 54% и 46%.

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