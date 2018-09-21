Более 900 млрд рублей инвестировано в Калужскую область за 12 лет

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более 900 миллиардов рублей инвестировано в почти 200 инвестиционных проектов в Калужской области за последние 12 лет, сообщил губернатор региона Анатолий Артамонов.

"За последние 12 лет в экономику региона инвестировано более 900 миллиардов рублей — это почти 200 инвестиционных проектов. За эти годы образовано 12 индустриальных парков и особая экономическая зона "Калуга", в которых построено 103 новых крупных промышленных предприятия и создано более 27 тысяч рабочих мест", — сказал Артамонов на презентации экономического и инвестиционного потенциала региона в Торгово-промышленной палате РФ.

По словам главы региона, Калужская область занимает второе место в стране по выработке продукции обрабатывающих производств на одного жителя.

"Несмотря на международные перипетии, мы продолжаем сотрудничество со всеми компаниями, которые проявляют интерес к Калужской области. Ни один серьёзный иностранный инвестор от нас не ушёл. Напротив, они строят новые заводы и расширяют действующие производственные мощности. К примеру, на этой неделе завод датской компании "Ново Нордиск" в Калуге приступил к производству полного цикла инсулинов, а бельгийская компания "Орак" открыла предприятие, выпускающее декоративные элементы интерьера", —добавил губернатор.

Артамонов подчеркнул, что в Калужской области создаются новые для региона промышленные отрасли, такие как автомобилестроение, фармацевтика, металлургия, мощная индустрия строительных материалов. Так, создан с "нуля" автомобильный кластер, который производит 11% всех автомобилей в стране, а предприятия фармацевтического кластера выпускают более 150 наименований готовых лекарственных средств, отметил глава области.

Кроме того, повышается эффективность и конкурентоспособность регионального агропромышленного комплекса. Около 15% всех инвестиций в областную экономику приходятся на сельское хозяйство.

"За последние семь лет мы вдвое увеличили объём производства сельскохозяйственной продукции. Акцент на развитие молочного животноводства позволил нам занять первое место в стране по темпам роста производства молока. Для его переработки вьетнамская корпорация "Ти Эйч" построит в Калужской области крупный молочный комбинат. Первый камень в строительство уже заложен", — пояснил Артамонов.

В свою очередь, президент ТПП Сергей Катырин в ходе презентации потенциала региона подчеркнул, что губернатору удалось создать профессиональную команду. "Команда губернатора смогла сделать прорыв в этом регионе и сделать его одним из драйверов экономики России. Факт, что сегодня это одна из лучших областей, которая у всех на слуху по всем объективным показателям. Успешно работают логистический, транспортный, фармацевтический кластеры. Это непрерывное движение вперёд", — сказал он.

Катырин добавил, что ТПП Калужской области, со своей стороны, также предпринимает все усилия, чтобы сделать регион ещё более инвестиционно-привлекательным.