ВТБ Факторинг вновь признан "Лидером рынка" по версии "Эксперт РА"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ООО "ВТБ Факторинг" (входит в группу ВТБ) вновь получило звание "Лидер рынка" на XIV Ежегодной конференции "Факторинг в России", организованной рейтинговым агентством "Эксперт РА", сообщает пресс-служба ВТБ.
По итогам первого полугодия 2018 года портфель денежных требований ВТБ Факторинг показал наибольших прирост среди всех участников рынка и достиг 136,5 миллиарда рублей. Доля рынка компании составляет более 30%, отметили в пресс-службе.
В конференции приняли участие руководители ведущих российских факторинговых компаний, представители институтов развития и компаний смежных отраслей. Они обсудили условия расширения клиентской базы малого и среднего бизнеса, перспективы увеличения электронного документооборота.