ВТБ Факторинг вновь признан "Лидером рынка" по версии "Эксперт РА"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ООО "ВТБ Факторинг" (входит в группу ВТБ) вновь получило звание "Лидер рынка" на XIV Ежегодной конференции "Факторинг в России", организованной рейтинговым агентством "Эксперт РА", сообщает пресс-служба ВТБ.

По итогам первого полугодия 2018 года портфель денежных требований ВТБ Факторинг показал наибольших прирост среди всех участников рынка и достиг 136,5 миллиарда рублей. Доля рынка компании составляет более 30%, отметили в пресс-службе.

"ВТБ Факторинг уже неизменно с 2011 года получает диплом в номинации "Лидер рынка". В этом году эксперты отметили нашу работу по активному развитию регионов. В шести из восьми федеральных округов России ВТБ Факторинг занимает первое место по объему бизнеса, а совокупная доля регионов в нашем портфеле в 2017 году составила более 60%. Это стало возможным благодаря активной работе в новых отраслях, усилению регионального акцента и значительному увеличению размеров совместного бизнеса с нашими клиентами", — сказал на церемонии награждения генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов.

В конференции приняли участие руководители ведущих российских факторинговых компаний, представители институтов развития и компаний смежных отраслей. Они обсудили условия расширения клиентской базы малого и среднего бизнеса, перспективы увеличения электронного документооборота.