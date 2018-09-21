ЦБ отозвал лицензию у московского "Гранд инвест банка"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Банк России с 21 сентября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Гранд инвест банка", следует из сообщения регулятора.

Лицензия у банка аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации и направлением в ЦБ соответствующего ходатайства.

Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

"Гранд инвест банк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября занимал 335-е место в банковской системе РФ.