Аксенов не исключил возможность национализации "Крымского титана"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможность национализации завода "Крымский титан", который является филиалом ООО "Титановые инвестиции".

Процесс национализации в Крыму завершился 1 марта 2015 года. Всего в перечень национализированного имущества вошло около 250 объектов частной собственности, в том числе все объекты украинского олигарха Игоря Коломойского, а также Ялтинская киностудия, предприятия "Крымэнерго", "Крымавтотранс", филиал "Укртелекома", судостроительные и промышленные предприятия и другие. Аксенов ранее не стал уточнять, кто именно является бенефициаром "Крымского титана".

"В любом случае, так как ситуация имеет признак чрезвычайной, государство будет вкладываться. Но считаю, что компенсировать затраты государству должен "Титан" (ООО "Титановые инвестиции"). Это справедливо. Дальше посмотрим, если собственник не в состоянии будет выработать свою позицию и, соответственно, обеспечить финансирование этих проектов, то возможны различные варианты, вплоть до национализации предприятия", — сказал Аксенов.

Ранее глава Крыма отмечал, что завод является градообразующим для Армянска и должен в будущем после модернизации и приведения оборудования к экологическим стандартам продолжить работу. Сейчас разрабатывается соответствующая программа, заявил он.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти приняли решение вывезти детей из города Армянска и нескольких сел района в оздоровительные учреждения на три недели, в регионе был введен режим ЧС.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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